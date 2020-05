Keski-Suomen kohtaamispaikat: Uusia tapoja toimia verkossa

Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkosto kokoontui ensimmäistä kertaa verkkovälitteisesti huhtikuussa. Verkosto on avoin yhteistyöverkosto maakunnan alueella kohtaamispaikkojen ylläpitäville yhteisöille ja tahoille. Tapaamisten tavoitteena on tarjota vertaistukea verkoston jäsenille, kehittää yhteistyömahdollisuuksia ja kohtaamispaikkojen toimintaa. Tapaamisessa keskusteltiin kohtaamispaikkatoiminnan muuttumisesta koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Yhdessä puolitettiin huolia ja jaettiin tietoa siitä, millaisia ratkaisuja eri kohtaamispaikoissa on löydetty tilanteeseen. Uusia toimintoja on käynnistetty verkossa ja kohderyhmiä on tavoitettu luovasti eri tavoilla. Iso osa uudenlaisesta toiminnasta jää varmasti myös elämään. Verkosto perustettiin v. 2018 lopulla ja siinä on mukana vajaa 20 tahoa. Lisätietoa: https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-kohtaamispaikkaverkosto/

Kuvassa iloinen joukko verkoston jäseniä vuonna 2019.