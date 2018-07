Keski-Suomen kuulopiiri: Kolme bussilastillista retkeili Keuruulle

Keski-Suomen Kuulopiirin jäsenyhdistysten jäsenet Jyväskylästä, Laukaasta, Saarijärveltä ja Viitasaarelta tekivät 10.7. yhteisen retken Keuruulle. Osallistujia oli kolme linja-autolastillista eli lähes 150 jäsentä. Järjestelyistä vastasivat Margit Hujanen ja Alpo Pulkkanen.

Retken kohokohta oli tunnin risteily Keurusselällä Siipirataslaiva Elia Lönnrotilla, jonka kapteenina toimi Martti Manninen ja kansimiehenä Tuomo Kivinen. Tuomo kertoi, että laiva on Keuruun kaupungin omistama ja on tarkoitettu edistämään mm. kaupungin matkailua Keurusselän ja Mäntän välisellä vesialueella. Laiva on valmistunut Turun Valmetin Laivateollisuuden telakalla 1986. Laivaan voidaan ottaa 125 matkustajaa.

Laiva on tänä kesänä vuokrattu Hotelli Keurusselälle täydentämään hotellin monipuolista toimintaa.

Kuva on laivan etukannelta, jossa kansimies Tuomo on neljäs vasemmalta ja kippari Martti hänen vierellään.