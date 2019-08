Kolmikon palveluasunnot: Saarijärvellä on nautittu kesästä kaikin aistein

Osa Saarikan vammaispalveluiden henkilöstöstä osallistui taannoin kommunikaatiokoulutukseen. Sanat eivät aina riitä ilmaisemaan asioita. On tarpeen hyödyntää myös aisteja.

Siitäpä se ajatus lähti: hoitajamme ideoivat ja rakensivat aistipuutarhan. Sitä ei ainoastaan nähdä, se täytyy kokea: värit, tuoksut ja materiaalit, joita voi myös tunnustella kulkiessaan.

Asukkaamme ovat innolla olleet mukana toteutuksessa: he ovat kylväneet siemeniä multaan, valinneet värejä luomuksiin, maalanneet kiviä, pujotelleet helminauhoja. Lähes kaikki on koottu ekologisesti kierrätys- ja lahjoitusmateriaaleja hyödyntäen. On syntynyt upea kokonaisuus, joka sisältää lukemattoman määrän pieniä, sykähdyttäviä yksityiskohtia. Ideoita muhii mielessä edelleen, kertovat kommunikaatiovastaavamme Anu, Elisa ja Aulikki. Onkohan meille tulossa myös talvinen aistipuutarha pimenevien iltojen ja tulevien talvipäivien myötä... Odotamme innolla.