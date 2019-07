Konnevesi: Ystävykset viettivät ihastuttavaa liikunta- ja taidepäivää

Konnevesilähtöisen Pirjo Hakan kotiseuturakkaus on myös konkreettista. Hän halusi jakaa syntymäpitäjän aarteita ystävilleen ja kutsui liikunta- ja taidepäivää viettämään naisia Joutsasta, Muuramesta, Jyväskylästä ja Laukaasta. Ensimmäisessä kohteessa ihastutti maakunnan ainoa, lähes 100 vuotta vanha Ilmari Launiksen suunnittelema graniittikirkko. Julkisivumateriaali on paikallista harmaata graniittia, työmiehille työlästä työstää, mutta kansalle komeaa katsella. Konneveden satama tuli tutuksi tehokkaan vesijumpan ja maukkaiden korvapuustien keitaana. Yli 20 vuotta toiminut Galleria Käpy on sijaintinsakin ansiosta paikka, johon on helppo pysähtyä nauttimaan kantaaottavasta, mutta myös hauskasta taiteesta. Ite-taiteilijaksi pääsi ryhmämme batiikkitaiteilija Sirpa Hasan kannustavassa ohjauksessa; hyttysille syntyi yhdeksän pientä hotellia. Päivän päätös Hänniskylän Kauppisilla melodisen musiikkimatinean ja maukkaan aterian äärellä sai vieraatkin ihastumaan konnevetisiin.