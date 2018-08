Kuohun ja Vesangan Eläkkeensaajat: Boccian peluu yhdistää

Kuohun ja Vesangan Eläkkeensaajat kokoontuvat kesällä Ruokkeen kentälle maanantaisin kello 12 boccian ja iloisen jutustelun merkeissä. Toistemme tapaaminen on kuitenkin yhtä tärkeää kuin pelaaminen, joka on hauskaa ja leikkimielistä.

Talvisin on otteluita lähiseudun kerhojen kanssa ja niihin me harjaannumme kokoontumalla Vesangan Rientolassa syksystä kevääseen. Siellä aloitamme kahvinjuonnin, kuulumisten vaihdon ja kaupungin järjestämän elämänvirtapiirin merkeissä, jonne Heli Silvennoinen on järjestänyt mielenkiintoista ohjelmaa ja luennoitsijoita. Sen jälkeen siirrymme bocciaan edelleen leikkimielisissä merkeissä.

Tämä kesä onkin suosinut kesälaiduntamme, ei ole juurikaan sade keskeyttänyt pelejämme. Ainoastaan helle on yrittänyt nujertaa mutta mukavaa on ollut ja jatkamme olosuhteiden mukaan syksyyn. Bocciaa on heitetty noin 12 vuotta ja yhdistys on yli 40-vuotias.