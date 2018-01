Kyyrän Raittiit United: Liikunnasta Virkeyttä

Kyyrän Raitti’it United on vuonna 1995 synnytetty liikunnallinen yhteisö. Ryhmä koostuu Lannevedellä Kyyrän Raitin hännillä asuvista saman perheyhteisön jäsenistä. Leikkimielellä toteutettujen liikuntamuotojen päätapahtumaksi on muodostunut osallistuminen juhannusaattona Kiimasen Savun järjestämälle Savulenkille. Osallistujia on löytynyt sekä kymmenen että kolmen kilometrin kilpaan sekä ”Norttilenkille”.

Uutena aluevaltauksena pienryhmä osallistui Suomi 100 -vuoden kunniaksi Saarijärvellä lauantaina 23.12. järjestettyyn Salibandy-turnaukseen. Joukkueeseen kuului kolme aktiivista salibandy-henkilöä. Otteluvoittojakin tuli kahden junnuaikoinaan Suomen mestarijoukkueeseen kuuluneen pelaajan tykitysten seurauksena. Hyvin harrastajapelaajatkin pestinsä hoitivat ensikertalaisia myöten. Lukuisa kannustajajoukko ryyditti ja innosti pientä pelaajajoukkoa jaksamaan ja pistämään parastaan.