LC Jyväskylä Cygnaeus: Kampanjalla uusia sydäniskureita

Kun sydän pysähtyy, on kiire auttaa. Eduskunnan kansalaisinfossa oli 12.3. Suomen Lions-liiton Sydäniskuri-kampanjan aloitustilaisuus. Kampanjan tavoitteena on saada Suomeen noin tuhat uutta sydäniskuria. Kampanja on yksi Suomen suurimmista liiton humanitäärisistä kampanjoista.

LC Jyväskylä Cygnaeus luovutti seuraavana päivänä, 13.3. klubikokouksen yhteydessä Jyväskylän Wanha Fredan hallintaan defibrillaattorin, sydäniskurin. Lahjoituksen luovutti klubin puolesta klubin presidentti Veli Juhani Aho ja sen ottivat vastaan yrittäjien puolelta ravintolapäällikkö Elina Pellonpää, Ari Kilpiäinen ja Saara Moilanen. Yhteisenä toiveenamme oli, että toivottavasti sitä ei tarvita, mutta jos…

Osoitteesta defi.fi löytyvät kaikki maamme sydäniskurit osoitteineen, laitetyyppeineen ja kyseisten tilojen mahdolliset aukioloajat.