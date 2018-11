LC Luhanka: Aktiivinen klubi on toiminut jo 48 vuotta

Siitä on aikaa 48 vuotta, kun Luhankaan perustettiin Lions Club 2.11.1971. 31 alueemme leijonatyöstä kiinnostunutta veljeä päätti perustaa paikkakunnalle Lions Clubin kummiklubi Korpilahden avustamana. Tänä päivänä toiminnassamme on mukana 33 jäsentä, joista viisi on perustajajäseniä.

Se, mikä klubissamme on hyvää, on jäsenmäärän pysyminen koko toimintakauden ajan +/–30, mikä on toiminnallisesti erittäin hyvä.

48 vuoden aikana klubissamme on ollut 106 jäsentä, ja muuttaneiden tai eronneiden tilalle on aina tullut uusi lion. Klubissamme on kolme Lions Ritaria, kolme Melvin Jones -jäsentä ja yksi Lions-piirikuvernööri.

LC Luhanka on ollut kummina LC Toivakalle ja LC Tähtverelle Virossa. Olemme pitäneet yhteyttä molempiin klubeihin niin juhlien kuin muidenkin kutsujen muodossa. Toivon klubillemme menestystä, aktiivista osallistumista tapahtumiin ja mielessä teema ”WE SERVE” me palvelemme.

Kuvassa ovat lions-ritari Matti Huuskola (edessä), presidentti Pentti Könnö (vas.), lady Mirja Könnö, Rauno Ahola, lion Markku Huuskola ja lion Arto Huuskola.