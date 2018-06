LKP:n jalkapallojuniorit: Kultasadetta ja suuren urheilujuhlan tuntua

Torstaina 24. toukokuuta Team LKP:n (Laukaassa Kaikki Pelaa) jalkapallojuniorit pääsivät kokemaan huippuotteluiden veroista tunnelmaa, kun 06- ja 07-junioreille järjestettiin seuran sisäinen Mestarien liigan finaali.

Joukkueet tulivat kentälle Mestarien liigan hymnin soidessa ja pelasivat Real Madridin ja Liverpoolin peliasuissa.

Ottelupallona oli virallinen finaalipallo. Lisäksi ottelussa oli virallinen tuomari ja linjamiehet. Real voitti lopulta maalein 5–2. Peli oli laadukasta ja tunnelma huikea. Tämän finaalimpaa ei voi olla! Katsojiakin oli mukavasti paikalla.

Ottelun jälkeen pytyn nostivat molempien joukkueiden kapteenit yhdessä samalla, kun taustalla soi Queenin We Are The Champions ja kultaiset konfetit ammuttiin taivaalle.