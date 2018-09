Laululava Huhtasuolle: Monenlaiseen esiintymiseen

Huhtasuolla asuvien yksi unelma on täyttymässä, kun Kangaslammen lähituntumaan, jalkapallokentän viereen nousee laululava. Se sopii monenlaisen esiintymisen areenaksi. Jyväskylän kaupunki on tukenut hanketta ja talkoovoimin lava nousee niin, että jo syyskuun lopussa päästään pitämään laululavan avajaisia.

Talkoovuorossa on Eino Välilä, Mikko Heikkilä ja Jakeksi itseään kutsuva nuori mies. Laululavaidean isä ja innokas hankkeen kannattaja on keskimmäisenä oleva Mikko Heikkilä. Hän on Huhtasuon asukasyhdistyksen hallituksen jäsen ja pitänyt vireillä sitkeästi laululavahanketta.