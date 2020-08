Leppäveden Leppä: Pallo tutuksi pelaten ja leikkien

Leppäveden Lepän pienimmät palloilijat ovat vuonna 2016-2017 syntyneitä lapsia. Palloon tutustutaan pelien ja leikkien avulla. Ohjatussa pallokerhossa on hauska liikkua ja opetella uusia taitoja.

Leppäveden Leppä on Laukaan Leppävedellä toimiva urheiluseura, joka on perustettu vuonna 1950. Sen perustehtävä on tarjota paikallisille liikunnan riemua ilman suurempia taloudellisia panostuksia. Lepässä voi harrastaa jalkapalloa, lentopalloa ja salibandya. Lepässä odotetaan jo innolla Leppäveden uuden liikuntapuiston käyttöönottoa!