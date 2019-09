Leppäveden Leppä ry: Sadekaan ei haittaa kun on kiva liikkua

Leppäveden Lepässä odotetaan tällä hetkellä uuden liikuntapuiston rakentumista Leppäveden kylälle, jotta suuri harrastajajoukko saisi lisää laadukasta ulko- ja sisätilaa harrastaa.

Urheiluseura Leppäveden Leppä ry on liikuttanut laukaalaisia kohta 70 vuotta! Lepän lajivalikoimaan kuuluvat tällä hetkellä jalkapallo, lentopallo ja salibandy. Lepän tavoitteena on paitsi antaa harrastajille mahdollisuus kehittää itseään tavoitteellisesti myös tarjota kaikille osallistumismahdollisuuksia ilman suurempia taloudellisia satsauksia. Aktiivisen seuratoiminnan takana on joukko vapaaehtoisia vanhempia, jotka haluavat valmentaa ja samalla kasvattaa pääasiassa oman kylän lapsia ja nuoria. Uudet harrastajat otetaan Lepässä ilolla vastaan!