Lions Club Kuokkala: Leijonat juhlivat 30 vuotista taivaltaan

Lc-Jyväskylä/Kuokkala kokoontui 30-vuotisjuhlaansa ravintola Priimukseen 26.1. Juhlapuheen piti 107 G -piirin piirikuvernööri Mauri Koskela. Hän toi esiin vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä nyky-yhteiskunnassa sekä palveluhenkisten ihmisten puutetta.

Presidentti Ilmo Sorri sanoi ensimmäisessä klubin hallituksen kokouksessa, että klubista tulee näyttävä, toimiva ja esillä oleva. Ja sitä se on myös ollut, joitakin nukahdushetkiä lukuunottamatta. Kuokkalansilta-aktiviteetissä klubi oli mukana ihan toimintansa ensimetreillä. (silta avattiin 23.10.1989.).

Yksi pitkäaikainen on ollut Lipunnosto-aktiviteetti, jossa Suomen lippu on nostettu virallisina liputuspäivinä Valion salkoon. Toinen on Kantoaktiviteetti. Klubilla on muutaman hautaustoimiston kanssa sopimus, että autamme vainajan kantamisessa, jos omaisten joukossa ei ole riittävästi kantajia.

Klubi on ollut myös aktiivisesti Piirin toiminnassa, viimeisimpänä Hyvän päivän koordinaattorin tehtävä. Leijonamarssilla Jyväskylässä 6.10.2018 marssittiin liput liehuen, ja en jälkeen yleisölle kerrottiin leijonatoiminnasta ja diabetes-taudista, joka nykyisin on yksi lionstoiminnan kohdeaktiviteetti.

Kuvassa piirikuvernööri Mauri Koskela antaa Kuokkalan klubin perustajajäsenille 30 v. muistamisia. Saajana on presidentti Lauri Koskinen.