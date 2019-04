Monikulttuurikeskus Gloria: Perinteinen persialainen Nowruz-juhla

Monikulttuurikeskus Gloria järjestää vuosittain maaliskuussa Nowruz-juhlan, joka on perinteinen persialainen uuden vuoden ja kevään juhla. Tänä vuonna sitä vietettiin kevätpäiväntasauksen mukaan 20.3. Unesco lisäsi Nowruzin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2009. Upeasta ohjelmasta ja herkkupöydän antimista oli nauttimassa noin 300 juhlijaa. Gloriassa on aina Nowruz-perinteeseen kuuluva haft-seen-juhlapöytä, joka valmistellaan kevätpäiväntasauksen alla. Pöydässä on seitsemän symbolista ainesta, joiden farsinkieliset nimet alkavat s-kirjaimella. Pöydän edessä otettiin ahkerasti valokuvia värikkäissä juhla-asuissa. Illanvietossa nähtiin taitavia tanssijoita, laulajia ja muusikoita monesta eri kulttuurista. Mukana oli persialaista, afganistanilaista, arabialaista, korealaista ja intialaista tanssia, flamencoa, akrobatiaa sekä persialaista, englantilaista ja vietnamilaista laulua. Glorian Nowruz onkin kaikkien yhteinen monikulttuurinen kevään alkamisen juhla.