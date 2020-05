Näkövammaiset: KoroNalle vilkuttaa toimintakeskuksen ikkunalta

KoroNalle vilkuttaa suljetun toimintakeskuksen ikkunalta, mutta Keski-Suomen Näkövammaiset tarjoaa toimintaa poikkeusaikana.

Jäsenistöstä suuri osa on ikääntyneitä ja riskiryhmiin kuuluvia ja kasvokkain toimivien ryhmien sijaan yhdistys on järjestänyt etäryhmiä, soitellut iäkkäille jäsenilleen ja avannut juttuluurin, jonne jäsenet voivat soittaa seuraa kaivatessaan. Soittelut on otettu vastaan positiivisesti ja on ollut ilo huomata, että monella on läheinen, ystävä tai avustaja, joka auttaa muun muassa asioinnissa. Näin ei toki ole kaikilla, kasvokkaiskontakteja kaivataan palavasti ja tilanne kuormittaa monia.

Yhdistys tarjoaa digiohjausta ja -neuvontaa kotikäyntien ja ryhmien muodossa. Palvelu toimii etänä, ICT-ohjaaja auttaa puhelimitse ja etäohjelman avulla. Äänilehtitoiminta on jatkunut edelleen, kuitenkin supistetusti, sillä monet vapaaehtoislukijat kuuluvat riskiryhmiin. Yhdistyksen äänilehti Sentteri on ilmestynyt normaalisti ja sen sisältöä on kehitetty monipuolisemmaksi. www.ksn.fi