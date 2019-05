Nuorten Suomi: Toukofestin tiimiläiset ahkerina syksystä saakka

Toukokuu lähestyy ja Nuorten Suomen toimistolla Jyväskylässä kuhisee nuoria puhuen Toukofestistä. He ovat Toukotiimiläisiä, jotka järjestävät keväällä olevaa tapahtumaa Toukofestiä. Se on nuorten järjestämä tapahtuma koululaisille, jossa on monipuolista toimintaa esimerkiksi toimintapisteillä. Tämän vuoden Toukofestiä alettiin järjestämään vuoden 2018 syyskuussa, johon tuli 22 osallistujaa. Toukotiimiin kuuluu nuoria, jotka sijoittuvat yläkoulun ja kolmannen asteen välille. Syksyllä mietittiin millaista tapahtumaa haluamme tehdä tänä vuonna. Joulukuussa olimme mukana Hippoksen Joulumarkkinoilla, joka onnistui hyvin. Kevään aikana olemme suunnitelleet Toukofestiä eteenpäin. Olemme hyvällä mallilla. Helmikuussa järjestimme leirin, jossa ryhmäydyimme ja suunnittelimme tapahtumaa. Vapun jälkeisen viikonlopun leirillä tehtiin viimeiset silaukset tapahtumaa varten. Aiemmista vuosista poiketen Toukofest on yksipäiväinen ja järjestetään 29.5.