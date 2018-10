Oravasaaren Virtapiiri: Iloisen joukon vierailu Viitakodissa

Oravasaaren Virtapiiri on perustettu noin 15 vuotta sitten. Kokoontumisia on kerran viikossa ja aina torstaisin klo 14.00.

Pari viikkoa sitten Virtapiiri saapui Jyväskylään Viitaniemen Viitakotiin. Iloinen joukko oravasaarelaisia saapui soittimien kanssa. Mukana oli haitari ja sähkökitara. Vierailu alkoi yhteisellä lounaalla.

Viitahelmen asukas Hilkka Laurikainen on kuulunut Virtapiiriin 15 vuotta. Jälleen näkeminen sujui iloisissa merkeissä. Jäseniä Virtapiirissä on noin 20 ja lähes kaikki olivat saapuneet tapaamaan Hilkkaa ja esiintymään Viitakodin asukkaille.

Ohjelmassa oli runonlausuntaa, musiikkiesityksiä, yhteislaulua ja lopuksi rohkeimmat uskaltautuivat tanssimaan valssin tahtiin.

Virtapiirin merkityksestä ja tunnelmasta kertoo siitä kirjoitetun runon päätössanat:

”Mikä meidän on ollessa, olemme kuin pellossa. Ainoa tässä on paha puoli: Taas kotiin lähtöön on huoli!”