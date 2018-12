Pääjärven Ns ry: Vuoden teatteriteko 2018 -tunnustus

Keski-Suomen Nuorisoseurojenliitto myönsi Pääjärven Ns ry:lle vuoden teatteriteko 2018 -tunnustuksen. Tänä vuonna esitimme Heikki Luoman käsikirjoittaman näytelmän Kaikki mulle heti. Esitys- ja harjoittelupaikkana on Yrittävä talo Pylkönmäellä. Yli 800 katsojaa kävi tänä syksynä katsomassa esitystä. Harjoittelut aloitimme maaliskuulla, mutta kesällä pidimme lomaa. Paljon on esitys ottanut, mutta vielä enempi antanut. Toteutimme esityksen täysin livenä, ilman tehosteita, pienellä porukalla. Tämä tuotti Kiitosta. Kuvasssa takavasen: Mikko Kallio (apuohjaaja), Seppo Henriksson (vpj), Hannu Hakola (lavasteet), Tony Romeo (some), edessä Erja Leppänen (some), Ansa Hytönen (ohjaaja), Marja Sironen (pj) ja Netta Kallio (haitari).