Päivä Farmilla: Ikäihmisille kehitetään maatilatoimintaa

Keski-Suomessa on käynnissä Päivä Farmilla -hanke, jossa kehitetään ikäihmisille suunnattua maatilapäivätoimintaa. Hanke alkoi viime syyskuussa ja jatkuu helmikuun 2020 loppuun saakka.

Hankkeessa on mukana 12 yhteistyömaatilaa eri puolilta Keski-Suomea. Jokaisella tilalla toteutetaan toiminnasta 9 viikon mittainen kokeilujakso vuoden 2019 aikana.

Maatilapäivätoiminnan on tarkoitus tuoda uudenlainen virkistyspalvelu ikääntyville sekä lisäelinkeino maatiloille. Maatilatoiminnalla voidaan tarjota ikääntyville mielekästä, luontolähtöistä toimintaa sekä tukea heidän hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Mallia toimintaan on otettu muun muassa Norjasta ja Hollannista, joissa vastaava toiminta on hyvin yleistä ja hyväksi havaittua.

Kyseessä on Euroopan maaseudun kehittämisrahaston rahoittama yleishyödyllinen kehittämishanke. Hanketta hallinnoi Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter-säätiö.

Päivä Farmilla -hanketta voi seurata Facebookissa ja Instagramissa!