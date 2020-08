PadelJKL: Uutta mailapelia opeteltiin auringon paahteessa

Kymmenen toisilleen tuntematonta, mutta myös ennakkoluulotonta kokeilijaa osallistui Kuntomaailman tarjoamaan Padel-oppiin Kankaalla. Aurinko paistoi kilpaa opettajamme Ilona Aallon kanssa. Taitavalla ja kannustavalla maikallamme on Padelissa myös kansallisen tason mestaruuksia. Pääsimme hetkeksi kurkistamaan hauskan mailapelin maailmaan, josta löytyi elementtejä tenniksestä ja squashista.

Kohtalaisen uusi laji Suomessa on kuntoa ja koordinaatiota kohottava ja kavereita kaipaava, sillä padelia pelataan aina nelinpelinä. Jyväskylässä on reilut kymmenen kouluttautunutta valmentajaa ja ulkokenttiä löytyy Kankaan lisäksi Killerillä Buugissa, jossa on myös sisäkenttä kuten Hutungissa ja Jump Parkissa. Laji on kovasti kasvava, jota auttaa myös jyväskyläläinen padelin erikoisseura - PadelJKL Ry.

Lisää infoa lajista ja Jyväskylän kentistä seuran sivuilta: https://www.padeljkl.fi/