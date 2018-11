Palokan Ilo: Koko perhe liikkumaan

Voimistelu- ja liikuntaseura Palokan Ilolla on perheen pienimmille oma ryhmä, Mamajooga vanhemman kanssa maanantaisin. Se on yhteinen jumppahetki, jossa joogataan, harjoitellaan muun muassa lantionpohjan lihaksia ja loruillaan. Ryhmässä on alle vuoden ikäisiä lapsia ja lasten kasvaessa myös äitien voimat kehittyvät.

Yhdessä koko perheen voimin temppuillaan lauantaisin supertemppuradalla, jokainen taitojensa ja voimiensa mukaan. Aikuisillakin on lupa hyppiä trampalla ja innostua kokeilemaan temppuja. Yhteisen laatuajan lisäksi lapset ja vanhemmat voivat harrastaa myös omissa ryhmissään.

Miesten voima & huolto sekä Pelimiehet ovat antavat miehille omia hetkiä. Toki miehet ovat tervetulleita kaikille ryhmäliikuntatunneille ja salitreeneihin. Myös naisille ja lapsille löytyy kymmeniä tunteja liikuntaa viikossa. Aikuiset voivat hypätä mukaan milloin tahansa, lasten kanssa tai ilman. Tarjontaa on melkein vuoden jokaisena päivänä, joten on vaikea keksiä hyviä syitä olla liikkumatta.