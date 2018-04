Palokan Pojat: Jumppaa ja yhteisöllisyyttä

Palokan Pojat on vuonna 2010 Antero Rautiaisen aloitteesta perustettu rekisteröimätön ukkokerho, joka kokoontui aluksi Heidi Niemisen ohjauksessa Laajavuoren kylpylän kuntosalissa Jyväskylässä salityöskentelyn- ja altaassa vesijumpan merkeissä. Heidin vakituisen työpaikan Killerin Liikuntakeskuksen (nyk. Buugin) tiloihin siirryttiin 2012.

Keskiviikkoaamuisin reipas joukkomme kokoontuu ensin lämmittelemään ja sitten treenaamaan koko ajan vaihtuvalla, monipuolisella ohjelmalla eri saleissa. Porukka on hyvin sitoutunutta ja kaikessa on vahva tekemisen meininki, vaikka keski-ikä on jo yli 70 vuotta. Vaihtuvuus joukossa on olematonta ja heti huomataan, jos joku puuttuu. Monille meistä keskiviikon jumppahetki on viikon kohokohta, josta ollaan pois vain erinomaisen pätevästä syystä.

Vahva yhteisöllisyys leimaa kaikkea toimintaa. Vietämme synttäreitä, pidämme pikkujoulut ja kauden päättäjäiset vuosittain ja käymme urheilutapahtumissa.