Petäjäveden opettajien kirjapiiri: Vieraana Seppo Puttonen

Petäjäveden opettajien kirjapiirin ohjelmassa 5.6. oli vuoden 2018 Finlandia-palkinnon voittanut Olli Jalosen teos ”Taivaan pallo”. Kokoontuminen oli poikkeuksellinen, sillä vieraanamme oli voittajan valinnut Seppo Puttonen.

Mielenkiintoista oli kuulla, miksi hän diktaattorina valitsi juuri tämän teoksen kuuden loppusuoralle päässeen kirjan joukosta. Vilkas keskustelu toi uusiakin näkökulmia johtuen jäsenten taustoista. Kaikkia meitä yhdistää opettajuus, mutta edustamme eri oppiaineita.

Piirimme on toiminut yli 20 vuotta. Kokoonnumme 5 kertaa vuodessa jäsenten kodeissa emännän valitseman kirjan ja hyvän ruuan merkeissä. Jäseniä on 8. Aluksi kirjapiiri oli meille harrastus. Kun suurin osa on nyt eläkeläisiä, se on myös tapa pitää yhteyttä entisiin työtovereihin.

Piirimme idean keksinyt Paula Kalliola antoi sille nimen ”Bookin Frendit”. Tällä ajatuksella jatkamme, sillä ”on ihanaa, että maailmassa on niin paljon mielenkiintoisia kirjoja ja niitä harrastavia hyviä ystäviä”.