Puhkupillit: Opiskelijaelämää, hellyyttä ja musiikkia

Puhkupillit eli Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri on opiskelijaelämää, hellyyttä ja puhallinmusiikkia. Orkesteri on paitsi harrastus myös yhteisö, joka on iso osa monien soittajien arkea.

Keskiviikkoillat on pyhitetty puhallin­musiikille ja yhdessäololle, mutta harvoin se siihen loppuu: yhdessä vietetään niin treeniviikonloppuja, teehetkiä kuin toistemme häitä.

Pääosin opiskelijoista koostuva orkesterimme pyörii alusta loppuun jäsenistön voimin. Opiskelun, työnteon tai molempien ohessa tehdään niin kapellimestarointi kuin tilinpäätökset – kaikki rakkaudesta lajiin.

Niinpä saamme myös soittaa ­juuri­ sellaista musiikkia, josta itse pidämme.

Tänä syksynä nuottitelineille valikoitui elokuvamusiikkia, ja harjoituksen tuloksia pääsee ensi viikon lauantaina kuuntelemaan konsertissa Puhkupillit Proudly Presents: For Your Ears Only.