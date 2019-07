Rintamaveteraanien Keski-Suomen piiri järjesti veteraaneille tutustumismatkan C. G. E. Mannerheimin salonkivaunuun

Ylipäällikkö Mannerheimin täyttäessä jatkosodassa 75 vuotta 4. kesäkuuta 1942 Suomen valtioneuvosto antoi hänelle Suomen marsalkan arvon ja määräsi syntymäpäivän Puolustusvoimain lippujuhlapäiväksi. Mikkelin rautatieasemalla on C. G. E. Mannerheimin käytössä vuosina 1939–1946 ollut salonkivaunu, jossa on salonki, viisi makuuhyttiä sekä keittiö ja wc. Salonkivaunu on avoinna kerran vuodessa 4.6. yleisölle.

Rintamaveteraanien Keski-Suomen piiri järjesti matkan veteraaneille tutustumaan salonkivaunuun. Samalla käytiin Päämaja-museossa, jossa toimi Suomen armeijan päämaja viime sotien aikana. Mukana olleista veteraaneista kukaan ei ollut aikaisemmin vieraillut salonkivaunussa.

Kiitos veteraanit lippujuhlapäivän matkasta!