Ritoniemen Neppis ry: Neppiskisan tuotto rintamaveteraaneille

Ritoniemen Neppis ry lahjoitti 4200 euroa Jyväskylän Rintamaveteraaneille. Ritoniemen Neppis on vuonna 2010 perustettu yhdistys Palokan Ritoniemessä. Yhdistyksen tarkoitus on kasvattaa yhteisöllisyyttä Ritoniemessä ja vaalia unohdetun neppisharrastuksen säilymistä tuleville sukupolville. Neppis tai neppaus on pienillä leikkiautoilla hiekalla pelattava kilpa-ajopeli. Yhdistys lahjoitti jo perinteeksi muodostuneen, juhannuksena Ritoniemessä järjestettävän neppiskisan tuoton tänäkin vuonna rintamaveteraaneille.

Lahjoitus käytetään veteraanien ko tona asumisen tukemiseen. Noin 70 % veteraaneista asuu vielä omassa kodissaan. Rintamaveteraanit kiittävät arvokkaasta tuesta.

Lahjoitustilaisuudessa Palokan Pelimannitalolla 6.11.2018. olivat vasemmalta Ritoniemen Neppis ry:n Kalle Koskinen, Jyväskylän Rintamaveteraanien veteraanit Sulo Hietanen, Juho Vuoristo, Kauko Tumanto, Aino Jaatinen, Toivo Pylväinen, Reino Viinanen sekä Ritoniemen Neppis ry:n Marko Nieminen.