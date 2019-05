Rutalahden Seurapiiri: Kevätretkellä naapurikylän aarreaitassa

Rutalahden nuorisoseuran siipien suojassa pyörivä Seurapiiri päätti perinteiseen tapaan kevätkautensa pieneen retkeen. Naapurikylästä Leivonmäen Taka-Ikolasta löytyi oikea vanhojen tavaroitten aarreaitta: pitkän linjan kotiseutumies Paavo Oittinen on vuosikymmenten mittaan koonnut Säynätmäen tilalle mittavan kokoelman koti- ja maataloudessa käytettyjä esineitä, jotka monelta ovat jo hävinneet. Tavaroita Paavo on saanut lahjoituksina, osan ostanut - ja yllätys, yllätys: monet ovat löytyneet kaatopaikkakuormista. Erityistä ihastusta sai aikaan se, että kaikki esineet on puhdistettu ja laitettu kauniisti esille, ja vanhojen räsymattojen käyttö seinä- ja pöytätekstiileinä varmasti napattiin vinkiksi useampaankin kesäkotiin. Voi olla, että kotinurkkia tulee tämän retken jälkeen katseltua uusin silmin...