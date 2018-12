Saarenmaan-Vertaalan Kyläyhdistys: Kyläkoululla hyvän mielen myyjäiset

Saarenmaan sympaattisella liki satavuotiaalla Kyläkoululla järjestettiin 2.12. jo perinteeksi muodostuneet oikeat hyvän mielen -myyjäiset. Tunnelmaa myyjäisissä on aina riittänyt ja tänä vuonna myyjiä oli enemmän kuin koskaan, ja kävijöitä riitti koko tapahtuman ajan. Kotiin ja pukinkonttiin löytyi monenlaista, ja kahvion suussa sulavat herkut maistuivat kävijöille. Kyläyhdistys on järjestänyt myyjäisiä ja muita tapahtumia koululla jo vuosikymmenten ajan, ja toivottavasti näin tullaan tekemään jatkossakin. Koulu on kylän sielu ja sydän. Valtavan iso kiitos myyjille, kävijöille ja talkoolaisille, jotka kaikki yhdessä teitte päivästä ikimuistettavan. Erityiskiitos vielä arpajaispalkintojen lahjoittajille kuten Jorma Martinmäelle, Lehtolan Limousinelle ja etenkin Palokan CM:n kauppiaalle Pekka Kukkoselle, joka vuodesta toiseen on meitä tapahtumissamme lahjoituksilla tukenut. Hyvää ja Rauhallista Joulunaikaa kaikille!