Saarikka: Kolmikon palveluasunnoissa vietettiin kesäjuhlaa

Saarijärvellä, ympärivuorokautisessa hoivakoti Kolmikossa asuu 15 kehitysvammaista ikäihmistä. Päiväsaikaan väkimäärä jopa tuplaantuu, kun talon elämään liittyy hoitajien lisäksi läheiset ja muut toimijat. Elämää on.

Kesä on ollut aurinkoinen. Helteen tuomista haasteista huolimatta olemme nauttineet: on vietetty aikaa viihtyisässä pihassamme, käyty markkinoilla, jätskillä ja uimarannalla. Arkiaskareiden ohella meillä on vuosittain myös tapahtumia. Olemme järjestäneet avointen ovien päiviä ja saaneet iloksemme monenlaisia musiikkivieraita.

Perjantaina 3.8. vietimme kesäjuhlaa. Kanssamme kokoontui joukko omaisia ja ystäviä nauttimaan Satu ja Arto Rantasen tuomasta raikkaasta ja mukaansatempaavasta musiikillisesta tuulahduksesta. Helteestä huolimatta se sai ihon kananlihalle, mielen herkistymään ja poskilihakset naurusta helläksi. Yhteisten hetkien muistot tuovat lämpöä myös tuleviin talvipäiviin. Elämä on upeaa, kun sen oikein oivaltaa.