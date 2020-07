Sairaalan vapaaehtoiset: Kuulumiset vaihdettiin etänä

OLKA-sairaalavapaaehtoisten kesäkahvit järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti etäyhteydellä. Tapaamisen aikana vaihdettiin kuulumiset ja kokemukset poikkeusoloista ja suunniteltiin jo tulevaa syksyä, jolloin toivottavasti päästään asteittain palaamaan normaaliin vapaaehtoistoimintaan sairaalassa.

Tällä hetkellä Keski-Suomen keskussairaalassa toimii yli 40 koulutettua sairaalavapaaehtoista. Syksyllä heitä koulutetaan lisää. Nämä vapaaehtoiset voivat toimia muun muassa aulaoppaina, esiintyjinä, juttukavereina sekä lasten leikkikavereina sairaalan osastoilla.

OLKA on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa keskussairaalassa ja Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA on HUS:n ja EJY ry:n luoma yhteistyömalli.