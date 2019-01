Sirkat: Mieskuoron ja poikakuoron sympaattinen yhteistyö jatkuu

Syksyllä 2017 Mieskuoro Sirkat otti suojelukseensa Jyväskylän Poikakuoro Sirkat. Kuvassa poikakuorolaiset esiintyvät yhdessä Sirkkojen kanssa Jyväskylässä Kuokkalan kirkossa jouluna 2018.

Sirkat (perustettu 1899) on kansallisen kuoroperinteemme tunnettu toimija ja uudistaja. Kuoroa johtaa Kimmo Tuuri. Sirkat järjestää kuorokoulun helmikuussa 2019. Se on tarkoitettu miehille, joita kuorolaulu kiinnostaa, mutta kenties epävarmuus omista kyvyistä on estänyt kuoroon liittymisen. Koulussa saa kokemuksen stemmoissa laulamisesta ja yksilöohjausta äänenmuodostukseen. Koulu järjestetään neljänä keskiviikkona klo 19–21 Puistokoululla alkaen 30. tammikuuta. Lisätietoja: www.sirkat.fi

Poikakuoro harjoittelee tiistaisin kello 18–19 Viitaniemen Kodály Musiikkikoulussa. Kuoroa johtaa Ágnes Lak Losonc. Esiintymisten lisäksi ohjelmassa on leirejä ja kuorotapahtumia sekä joulun aikaan Tiernapojat. Kuoro hakee iloiseen ja aktiiviseen joukkoonsa jatkuvasti uusia 6–15-vuotiaita poikia. Lisätietoja: www.poikakuoro.fi