Sulkapalloliitto: Aapo Puhakan Youtube -kanava vuoden viestintäteko

Jyväskylän Sulkapalloseuran junioripelaaja Aapo Puhakan Youtube-kanava on valittu vuoden viestintäteoksi Suomen Sulkapalloliiton Vuoden Valinnoissa 2019.

Sulkapalloliiton oli tarkoitus palkita vuoden 2019 parhaita Finnish Openin yhteydessä huhtikuussa. Nyt, kun kisatapahtumat on pysäytetty, Sulkapalloliitto on julkaissut, ketkä on palkittu vuodesta 2019.

Voittajat saavat palkinnot myöhemmin ilmoitettavassa yhteydessä, kun taas voidaan kaikki kokoontua yhteen turvallisesti.

Viestintäteko: Aapo Puhakka Badminton Youtube -kanava.

Perustelut: Jyväskyläläinen Aapo Puhakka ja hänen isänsä Marko tuottavat Aapon Youtube-kanavalle videoita aktiivisesti ja hauskalla otteella. Yhtä kikka- ja pelivideokoostetta on katsottu Aasiasta saakka lähes 1,5 miljoonaa kertaa.

Aapon kanavan löydät Youtubesta hakusanoilla ”Aapo Puhakka Badminton” tai osoitteella: www.youtube.com/aapopuhakkabadminton

JySS onnittelee!