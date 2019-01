Surkeenjärvi: Ruokaa ja tanssia moldovalaisessa illassa matkailutilalla

Matkailutila Surkeenjärvellä Jyväskylän Korpilahden Moksinkylässä sulateltiin kinkkua moldovalaisen viininmaistelun, kansantanssin ja juhlaillallisen merkeissä. Paikalla oli noin satahenkinen joukko matkailutilan yhteistyökumppaneita, naapureita, sukulaisia ja ystäviä.

Illan järjesti matkailutilan tuore yhteistyötaho, moldovalainen voittoa­tavoittelematon kansalaisjärjestö The Club of Honorary Consuls ”Dialogue 2018”, jonka tavoite on edistää ja tukea julkista diplomatiaa sekä auttaa kunniakonsulaattia kansainvälisessä yhteistyössä kulttuurin, koulutuksen, liiketoiminnan ja kaupan alalla. Järjestö on myös perustanut Nordic Collaboration in Moldova –projektin, jonka avainyhteistyökumppaneiksi on määritetty suomalaiset tahot.

2300 kilometrin matkan omalla bussillaan Suomeen matkustaneessa, noin kolmenkymmenen hengen ryhmässä oli järjestön presidentin Anatolie Mocracin lisäksi kolmen Moldovan pääkaupunkiseudun matkailualueen pormestarit, moldovalaisen yliopiston sommelieeri-professori, kaksi kuvataiteilijaa, illallisen loihtinut kokki sekä parikymmentä 12-17-vuotiasta suomen, ruotsin ja tanskan kielen opiskelijaa.