Tennis: Pelikausi alkoi suositulla Puistotorin kentällä jälleen

Puistotorin kenttä on avautunut jälleen tenniksenharrastajille. Kenttä on ollut hyvin suosittu myös seuraan kuulumattomien harrastajien parissa, koska sinne saavat vuoroja kaikki jäsenyydestä riippumatta.

Kentän hoidosta on vastannut parikymmentä vuotta ARC-Tennis Jyväskylä ry.

Kenttä on ollut käyttäjien piirissä erittäin suosittu – vuoroja on kuitenkin saanut varsinkin aamupäiville ja viikonlopuille melko hyvin lyhyelläkin varausajalla, kertoo seuran sihteeri Harry Huhtilainen. Kentälle on varattu vakiovuoroja ja kausikortteja varsin rajoitetusti, joten kenellä tahansa pelaamisesta kiinnostuneella on mainio tilaisuus päästä pelaamaan hyvälle kentälle ja monessa tapauksessa hyvin lähelle kotia.

Varausten hoidosta on jo vuosia vastannut Puistokadun R-kioski, jossa varaus ja maksaminen hoituu aivan kentän lähituntumassa.