Uuraisten 4H: Nuorisovaihtoa itävaltalaisten kanssa

Uuraisten 4H-yhdistys järjesti nuorisovaihdon 35 uuraislaiselle ja itävaltalaiselle nuorelle heinäkuussa Metsärannassa Kuohulla.

Nuorisovaihto ei ole tavallinen leiri, johon nuoret tulevat osallistujina. Nuorisovaihto on projekti, jonka toteuttamiseen nuoret osallistuvat alusta loppuun saakka. Projekti alkaa nuorten ryhmän kokoamisella sekä hakemuksen kirjoittamisella englanniksi. Rahoitus haetaan EU:n Erasmus+-ohjelmasta.

Active youngsters 2.0 -niminen nuorisovaihto on jo neljäs Uuraisten 4H-yhdistyksessä ja on osa yhdistyksen hallinnoimaa Find your way -hanketta.

Ohjelma nuorisovaihtoon muodostui yrittäjyysaiheen ympärille. Ohjelmassa oli yritysvierailuita, pop up -yrityksien perustaminen Uuraisten messupäiville, yrityspaneeli, leijonan luola ja erilaisia nuorten järjestämiä työpajoja. Lisäksi nuorisovaihdossa esiteltiin itävaltalaisille kaunista Jyväskylää ja tutustuttiin suomalaiseen metsään.

Myös joulupukki vieraili nuorisovaihdossa antaen kaikille osallistujille muistot viikosta.