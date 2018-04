Uuraisten 4H-yhdistys: Nuorten yrityspolulta videoita viikoittain

Uuraisten 4H-yhdistyksessä on käynnissä Leader-rahoitteinen Find your way -yrittäjyyskasvatushanke. Hankkeen aikana nuoret ovat perustaneet 4H-yrityksiä ja toteuttaneet nuorisovaihtoja. Uusia 4H-yrityksiä on perustettu jo noin 30. Moni nuori myös työllistää itsensä kesällä omalla 4H-kesäyrityksellään. Viime kesänä 23 uuraislaista nuorta oli kesätöissä omassa 4H-yrityksessään kuten kesäkahvilassa, lapsiparkissa tai ikkunanpesuyrityksessä.

Hankkeen aikana on nyt luotu uusi yrittäjyyskasvatuksen työkalu. Työkalu on tehty videomuotoon ja kyseessä on viiden videon sarja. Niissä seurataan nuoria, jotka aikovat perustaa 4H-yrityksen. Videot julkaistaan viikon välein Youtubessa ja niistä ensimmäinen julkaistiin 10.4.2018. Videoissa esiintyvät lähes kaikki Uuraisten 4H-yhdistyksen 4H-yrittäjät. Videoita tulevat käyttämään muun muassa muut 4H-yhdistykset innostaessaan nuoria 4H-yrittäjiksi.