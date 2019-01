Uuraisten 4H-yhdistys: Yrittäjyyskasvatushanke poiki 40 yritystä

Uuraisten 4H-yhdistyksellä on ollut käynnissä kahden ja puolen vuoden mittainen nuorten yrittäjyyskasvatushanke Find Your Way. Hanketta ovat rahoittaneet Leader-yhdistys JyväsRiihi sekä Euroopan maaseudun kehittämisrahasto. Perjantaina 18.1.2019 järjestettiin hankkeen loppuseminaari Marjoniementilalla. Nuoret saivat portfoliot ja todistukset hankkeesta. Hanketta muisteltiin videon muodossa, johon oli koottu valokuvia vuosien varrelta. Yrityssparrausta veti Aava & Bangin Teemu Kankainen. Loppuillasta oli vuorossa nuorten rentoa ohjelmaa.

Hankkeen aikana Uuraisille syntyi 40 uutta 4H-yritystä, järjestettiin kaksi nuorisovaihtoa, viikkotoiminnassa oli mukana kerrallaan 16 nuorta ja yhteensä 70 nuorta sai hankkeesta mielekkään harrastuksen itselleen. Hankkeen aikana tehtiin Youtubeen 4H-yritysvideosarja, jolla on katsomiskertoja jo vajaa 6 000. Yksi esimerkki hankkeen aikana luoduista uusista käytänteistä on se, että Uuraisten kunta lähti tukemaan uusia 4H-kesäyrityksiä 150 euron tuilla.