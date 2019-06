Viitakodit: Taidekilpailun voittajan kantaaottavuutta kiitettiin

Jyväskylän Viitaniemen koulun vanhempainyhdistys järjestää vuosittain taidekilpailun, johon Viitakodit ry osallistuu pienellä stipendillä. Tänä vuonna palkittiin Ella Moate, joka opiskelee englanninkielisellä 8:lla luokalla. Hänen työnsä on vesivärityö ja sen nimi on ”Muovissa”. Kuvassa on merikilpikonna, joka vuotaa verta ja uiskentelee muovipullojen seassa.

Kuvaa ihasteltiin ja kiitettiin sen kantaaottavuutta. Juhlallisen taideteoksen julkistamisen jälkeen Ella ihastutti yleisöä soittamaa pianolla oman sävellyksensä ”Sade”. Myös tämä on muistutus meille kaikille ilmastonmuutoksesta ja kannustus tekemään henkilökohtaisia valintoja hiilijalanjäljen vähentämiseksi.