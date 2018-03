Virsimiehet: Kuokkalan oma kuoro piti konsertin vihdoin omassa kirkossaan

Virsimiehet-kuoro on muodostettu Kehittyvistä laulajista syksyllä vuonna 2006 kanttori Sirpa Lampisen myötävaikutuksella. Esiintymiset messuissa esilaulajina alkoivat Tikan seurakuntakodissa ja ryhmän nimeksi vakiintui Virsimiehet. Eri vaiheissa on mukana ollut noin 20 miestä, esiintymisissä noin kymmenen. Hienot tilat saatiin, kun Kuokkalan kirkko valmistui 2010. Se lisäsi kovasti innostusta ja toi uusia laulajia ryhmään. Vierailuja muualle on tehty kutsusta. On käyty esiintymässä esimerkiksi eri puolilla Jyvässeutua.

Yli 10 vuoden esiintymisten jälkeen Virsimiehet rohkaistui pitämään oman konsertin Kuokkalan kirkossa. Kuvassa kuoro johtajansa kanttori Sirpa Lampisen kanssa ennen sunnuntain 4.3. konserttia. Edessä Sirpa Lampinen, Toivo Salminen, Jouko Niiranen, Seppo Niiranen, Reijo Kyyhkynen, Ossi Kananen, Eero Kangas, takana Tapio Lampinen, Seppo Savonen, Risto Oksanen, Paavo Järvelä, Pertti Korteikko, Kari Vuorenmaa ja Seppo Kilpinen.