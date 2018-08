Yleisurheilu: Kärkkäisen veljekset jännäsivät menestystä EM-kisoissa

Tässä terveiset Berliinin olympiastadionilla järjestetyistä yleisurheilun EM-kisoista. Me Rautalammin Vaajasalmen kylässä syntyneistä kuudesta Kärkkäisen veljeksestä kaikki neljä elossa olevaa – sekä kaksi kaveria – jännäsimme suomalaisten menestystä kuulankarsinnasta 6.8. alkaen viimeiseen lajiin 4x100 miesten viestiin 12.8.2018 saakka. Veljekset harrastivat lapsuudesta asti urheilua kotipihassa, ahonlaidassa, kyläkentällä ja hiihtoladuilla. Sittemmin kolmekin veljestä hiihti maakuntaviestejä, neljä pelasi jalkapallojoukkueessa ja kuusi muodosti kesätapahtumaan lentopallojoukkueen. Ahdin PM-mitalit hiihtouralla ja Raimon piirinennätykset keskimatkojen juoksuissa olivat parhaita tuloksia. Osin terveysongelmat ja työurien vaatimukset rajoittivat harjoittelua, mutta urheiluhulluus on säilynyt veljeksiä yhdistävä tekijänä. Yleisurheilun suurkisoihin on osallistuttu eri kokoonpanolla Moskovan olympialaista vuodesta 1980 alkaen.

Berliinin kuvassa edessä oikealla Ahti Kärkkäinen (mv, kunnallisneuvos, 82 v, Rautalampi), Osmo (emerituskaupunginjohtaja, kunnallisneuvos, 80 v, Keuruu), Raimo (markkinointipäällikkö, 78 v, Muurame) ja Seppo (professori, 73 v, Espoo). Takana Ahdin lankomies Aimo Tiilikainen Raisiosta ja Raimon vävy lentopallomies ”Ylli” Juha Ylitalo Muuramesta.