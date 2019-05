Huomioita: Piritta Rantasesta kasvaa Ihalaisen ja Huovisen manttelinperijä

Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola kirjoittaa tuoreimmassa Huomioita-palstan kirjoituksessaan SDP:n kansanedustaja Piritta Rantasesta:

Oli hauska tavata Keski-Suomen tuoretta kansanedustaja Piritta Rantasta Jämsästä. Hän kävi lehtitalossa Aholaidassa. Rantanen on sosiaalidemokraattista sukua ja sukuperintönä hän myös tuli houkutelluksi politiikkaan. Ja nykyinen mies on työssä paperitehtaalla, kuten oli Rantasen isäkin. Rantasen kannukset ovat Jämsän kuntapolitiikasta. Avoimena ja napakkaluonteisena hän voi edetä pitkälle politiikassa. Hänellä on edellytykset nousta Susanna Huovisen ja Lauri Ihalaisen seuraajaksi eli maakunnan vaikutusvaltaiseksi sosiaalidemokraattiseksi kansanedustajaksi. Jämsäläisyys, keskisuomalaisuus, demariperinne ja poliittinen työteliäisyys yhdistyvät hyvin Rantasessa. Hänessä on tulevaisuuden ministeriainesta ja yhteiskunnallisen kestovaikuttajan otetta.

Päätoimittaja Mervola tekee Huomioita-palstallaan havaintoja lehtimiehen elämästä ja kohtaamistaan ihmisistä. Lisää pääset lukemaan tästä.