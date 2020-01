Presidentin valoisa puhe loi uskoa

Presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe oli sävyltään erilainen kuin presidentin puheet usein ovat. Myös presidentti Niinistön asettuminen puhumaan oli muuttunut vapautuneemmaksi. Presidentti istui epämuodollisemmin aavistuksen sivuttain ja oikea käsi oli pöydällä.

Presidentin puhe käsitteli kahdeksaa eri aihetta. Puheen ulkopoliittiset osuudet olivat lyhyitä eikä Venäjää tällä kertaa käsitelty lainkaan. Presidentti keskittyi paljon someajan keskustelukulttuuriin sekä ihmisten käyttäytymiseen.

Presidentti Niinistö kavahti ihmisten jakautumista leireihin ja sen seurauksia. ”Loppuvuodesta hätkähdin, kun kuulin haastateltavan Lontoon kadulta kuvaavan Brexit-erimielisiä: ”olemme oppineet vihaamaan toisiamme”. Kun asia, vaikka kuinka merkittävä, nostaa vihaa toisin ajattelevaa kohtaan, ollaan menossa kohti huonoa. Vihan kulttuuri ei kauas kanna. Se kaataa.”

Lontoon nostaminen esimerkiksi oli vertauskuvallista. Suomalaisten tulee välttää jakolinjoja. Presidentti Niinistö lähestyi nyt asioita myönteisyyden, ei synkkyyden kautta. Hänen mukaansa ”me pystymme parempaan” keskustelukulttuurissa.

Presidentti Niinistö jatkoi myös ajankohtaista keskustelua terrorismia koskevien lakien kiristämisestä. ”Suomi on hyvin salliva ja avoin yhteiskunta, siinäkin mallimaa. Mutta maailmassa on myös pahuutta, eikä pelkkä hyväntahtoisuus sitä karkota. Hyvää on pakko suojata, tiukasti, jos siitä halutaan pitää kiinni.” Presidentin perustelut olivat selkeät.

Ulkopolitiikka-osiossa presidentti sanoi maailman olevan epävakaa ja rauhaton. Viesti oli: ”Viime kädessä jokainen on kuitenkin oman onnensa seppä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan selkeä lähtökohta tulee edelleen olla oman asemamme turvaaminen. Sitä ei kukaan muu tee.”

EU:n osalta presidentti Niinistö muistutti, että tänä vuonna tulee neljännesvuosisata liittymisestämme EU:hun. Se on historiallinen virstanpylväs. EU on Suomelle ”tärkeä hyvinvoinnin ja vakauden lähde”.

Presidentin mukaan ilmastonmuutos on suuri uhka. ”Korjataanko se?”, hän kysyi.

Puheensa lopuksi presidentti Niinistö loi uskoa tulevaisuuteen: ”Tulevaisuuteen ihminen on aina uskonut. Ollut vähän väliä väärässä, sitten korjannut. Ja onnistunut."