Syöpäleikkausten jatko on turvattava Novassa

Uusi vuosi ja vuosikymmen on alkanut Keski-Suomessa ikävien uutisten merkeissä. Syynä tähän on ollut hallituksen lausunnolle lähettämä valtioneuvoston asetus, joka määrää erikoissairaanhoidon työnjakoa ja hoidon keskittämistä.

Jos asetus toteutuisi esitetyssä muodossa, merkitsisi se vaativien syöpäleikkausten loppumista Keski-Suomessa.

Esitystä on vaikea ymmärtää, saati hyväksyä. Keskussairaalamme on Suomen suurin keskussairaala, jonka erikoissairaanhoidon tarjonta on perinteisesti ollut varsin laaja.

Vuosien mittaan sen yhteyteen on hankittu osaamista, joka vastaa yliopistosairaaloiden tasoa. Yksi merkittävimmistä näistä ovat olleet vaativat syöpäleikkaukset.

Nyt tämä kokonaisuus siirrettäisiin siis Kuopioon. Potilasturvallisuuden ja leikkaustoiminnan laadun kannaltakin olisi kuitenkin järkevää, että keskittäminen jatkuu siellä, missä osaamista on eniten.

Silloin se jatkuisi meillä Keski-Suomen keskussairaalassa, jossa tehdään vaativia syöpäleikkauksia tällä hetkellä enemmän kuin Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa.

Uuden sairaala Novan valmistuessa uusine modernine työtiloineen siirto tuntuisi nyt erityisen typerältä.

Hallituksen asetusluonnos merkitsisi myös toteutuessaan keskisuomalaisille, vakavasti sairaille potilaille matkustamisesta johtuvien fyysisten, henkisten ja taloudellisten rasitusten kasvua.

Sillä olisi lisäksi aluetalouden, työllisyyden ja ilmastopolitiikan kannalta kielteinen vaikutus Keski-Suomelle ja Suomelle.

Tämä samainen asia oli esillä jo viime eduskuntakaudella ja se saatiin silloin jämäkällä toiminnalla pysäytettyä.

Vetoammekin nyt, että STM ja hallituspuolueiden edustajat säilyttäisivät nykyisen keskittämisasetuksen 6 §:n muotoilun, jonka mukaan siinä mainitut erikoissairaanhoidon vaativat toimenpiteet voidaan keskittää joko yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavan tasoiseen yksikköön. Se varmistaisi, että vaativien syöpäleikkausten jatko olisi turvattu Keski-Suomessa.

Tavoite tässä on varmastikin meille kaikille yhteinen. Nyt on aika puolustaa Keski-Suomea yhtenä rintamana.

Sinuhe Wallinheimo

kansanedustaja (kok.)

Toimi Kankaanniemi

kansanedustaja (ps.)

Jyväskylä