Vuosi käyntiin luottamusta rakentamalla

Eduskunnan viime vuoden istuntotyö päättyi ristiriitaisissa tunnelmissa. Vastakkainasettelua on ilmassa.

Luottamuksesta on puhuttu paljon. Valtio-opin tutkija, professori Hanna Wass kuvasi taannoin television keskusteluohjelmassa luottamusta kuin se olisi tieteellisesti määriteltävissä ja mitattavissa oleva asia. Näinhän ei kuitenkaan käytännössä ole.

Luottamus on kahden ihmisen välinen asia, joka riippuu monista inhimillisistä tekijöistä. Luottamusta joko on tai ei ole. Samalla tavalla on politiikassa, vaikka sitä kuinka yrittäisi teoretisoida ja laittaa ”kaavoihin”. Mutta ilman luottamusta ei voi toimia ja asiat eivät mene eteenpäin.

Uuden vuoden kunniaksi olisi meille kaikille paikallaan lisätä luottamusta ympärillämme. Politiikassakin sitä tarvitaan, sillä luottamus tuo mukanaan kunnioitusta ja sopuisuutta.

Minulla on luottamuksellinen yhteistyö monen eri puolueen kollegan kanssa, vaikka eduskunnan istuntosalissa saatammekin ottaa kovin sanoin yhteen ja haastaa toisiamme ja puolueidemme mielipiteitä. Tämä kuuluu asiaan.

Sen sijaan luottamusta ei lisää teennäisyys ja kupliin linnoittautuminen.

Meille kaikille tekee hyvää arjessamme kohdata mahdollisimman paljon eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Tästä samasta puhui tasavallan presidentti erinomaisessa uudenvuoden puheessaan.

Suomalaiset odottavat poliitikoiltaan parempaa kuin mitä loppuvuonna nähtiin. Siihen myös pystytään, jos yhdessä näin halutaan.

Siihen auttaa keskittyminen oikeasti kansalaisten arjen kannalta merkityksellisiin asioihin. Niihin useimmat kansanedustajat käyttävätkin työpanoksensa, vaikka julkisuuteen kaikki työmme ei aina näy.

Julkisuuden pintahälinästä huolimatta kansanedustaja työskentelee siis arkisten asioiden parissa. Siksi olen todella iloinen kun pääsin vaalikauden aluksi valtionvarainvaliokuntaan ja siellä vaikuttamaan eduskunnan niin sanottuihin joululahjarahoihin.

Kohdensimme lisärahoitusta 200 000 euroa Etelä-Konneveden ja 100 000 euroa Leivonmäen kansallispuistojen parantamiseen.

Kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvaneet paljon parin viime vuoden aikana ja siksi kansalaiset odottavat niiden olevan hyvässä kunnossa. Oman maakuntamme puistot ovat myös matkailun magneetteja ja siksi niiden on oltava iskussa.

Saimme myös lisärahaa kohdennettua pienestä valtakunnallisesta potista melkein miljoonan paikallisiin kevyen liikenteen väylähankkeisiin Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Äänekoskella. Moni tärkeä kohde jäi toki vielä ilman rahoitusta, jonka puolesta jatkan työtä tänä vuonna.

Vaikutin myös siihen, että lisärahaa sai Turun yliopiston kansallisesti merkittävä sisäilmatutkimuksen yksikkö. Sisäilmasairaat jäävät monesti ilman kunnollista hoitoa ja tukea. Siksi on tärkeää että osaamista kootaan kansallisesti yhteen tutkimuslaitokseen.

Kansanedustajan on mahdotonta työskennellä ilman tärkeitä viestejä ja palautteita, joita saamme. Niitä on ainakin minulle tullut reippaasti loppuvuoden aikana.

Hyvää ja aktiivista vaikuttamisen vuotta!

Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja Keski-Suomesta.