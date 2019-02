200 000 euroa olisi sopiva lottovoitto

On ihmisiä, joille Loton päävoittona oleva 15 miljoonaa euroa on taskuraha. Suurimmalle osalle ihmisistä – itseni mukaan lukien – viisitoista miljoonaa on summa, jonka saavuttamiseksi ainoa visio käytännössä on lottoaminen.

Tällaisen tavallisen keskiluokkaisen kansalaisen on vaikea tai jopa mahdoton hahmottaa, millainen summa oikeasti on 15 000 000 euroa puhtaana käteen. Voi vain todeta, että siinä on jotakin jäsentymätöntä överiyttä.

Jos meinaisi saada moisen potin kokoon kuukausipalkoilla, tarvittaisiin sanotaanko pitkänhuiskea työura. Parin tonnin nettoansioilla se tarkoittaisi futuristista 625 vuoden rupeamaa.

Jotta edes jollain lailla hahmottaisi, millainen potti on viisitoista miljoonaa euroa, täytyy laskea, mitä aineellista sillä saisi.

Puolen miljoonan omakotitaloja rakentaisi 30. Parinsadan tonnin kerrostalokaksioita irtoaisi 75. Jos ostaisi autoja, jotka maksavat kolkyt donaa kappale, niitä saisi 500. Yhdellä halvemmallakin pärjää.

Keski-Suomen uusi keskussairaala maksaa yli 400 miljoonaa euroa.

Eurojackpotin maksimivoitto 90 miljoonaa on nasahtanut Suomeen kerran.

Ajatusleikeissä on helppo antaa miljoonille siivet. Yksi matkustaisi maailman ympäri, toinen perustaisi säätiön, kolmas investoisi seiniin.

Kun ei ole voittanut jättipottia, taitaa olla paras julistamatta liikaa, mitä rahalla todellisuudessa tekisi tai jättäisi tekemättä.

Tuntuu siltä, että onnellisin voittosumma olisi 200 000 euroa. Pääsisi eroon lainoista. Elämästä tulisi taloudellisesti rennompaa, mutta motivaatio ihan tavallisen arjen jatkamiseen säilyisi. Ihmissuhteetkin luultavasti pysyisivät siitä puolesta ennallaan.

Loton päävoiton todennäköisyys on pienen pieni. Nykyisessä 40-numeroisessa arvonnassa se on yksi 18,6 miljoonasta.