4K:ta koneeseen vaikka vaikeaa se on

Ajattelin siirtyä vaatimattomassa kotiteatterissani kunnolla 4K-aikaan. 4K tarkoittaa enemmän pikseleitä. Kuvapisteitä on neljä kertaa perinteistä teräväpiirtoa enemmän.

4K-kuvaa on tosin tarjolla harvakseltaan. Eniten tarjontaa on Netflixiltä, jonka oma tuotanto on automaattisesti 4K:ta. Tätä varten tosin pitää tilata hieman normaalia kalliimpi 4K-Netflix.

Vaikka olen vähän hajulla näistä asioista, stressiltä en ole voinut välttyä. 4K-telkkarilla ei nimittäin pääse vielä pitkälle. Sellainen toki löytyy.

Suoratoistopalveluni tulevat telkkariin pelikonsolin kautta. Pelikonsoli ei ole 4K-mallia, vaikka sellainenkin olisi toki saatavilla. Sekään ei vielä auttaisi mitään, koska viritinvahvistin ei ymmärrä 4K:ta.

Joten jouduin tilamaan 4K-viritinvahvistimen. Sille on tulossa kaveriksi AppleTV 4K -mediatoistin, johan saa mukavasti appeja moneen tarpeeseen.

En silti ole aivan varma siitä, että tilaukseni meni nappiin ja toteuttaa tarpeeni. Viritinvahvistin esimerkiksi tukee kodekkeja SBC/AAC. Minulla ei ole aavistustakaan, mitä tuo tarkoittaa. Laitteessa on myös ”VLSC-filtteröinti”, ”32-bit DSP-siru” ja ”kaiuttimen impedanssi 4-16 Ω”. Okei, niin kai sitten.

Yleensä olen tällaisista teknisistä hankinnoista innoissani. Niin nytkin, mutta yhtä paljon olen huolissani. Eivätkä vempeleet ovat vielä edes saapuneet. Onnea vaan teille, mikäli samaan urakkaan ryhdytte.