Aarteenmetsästäjien todellinen rahasampo

History Channelin The Curse on Oak Island -sarjassa kanadalaiset veljekset Rick ja Marty Lagina himoitsevat legendaarista aarretta. Aarretta on etsitty 1800-luvulta lähtien mitättömin tuloksin. Villeimmissä tarinoissa maan uumenista pitäisi löytyä muun muassa Marie Antoinetten jalokivet ja William Shakespearen käsikirjoituksia.

Aarre on kuulemma kirottu. Sen sanotaan vievän monen kaivajansa hengen ennen paljastumistaan. Laginan kaivuuporukan nuorin jäsen on vähän aikaa sitten menehtynyt epileptiseen kohtaukseen. Vaikka tämä ei tapahtunut lähelläkään kaivauksia, katsotaan kirouksen vieneen miehen mennessään.

Se mikä sarjassa on mielestäni outoa, ei ole se, miten aikuiset miehet ottavat todesta vanhat sadut, vaan se, miten heillä on varaa toteuttaa päähänpinttymäänsä. Ylpeinä miehet nimittäin kertovat satsanneensa viime kaudella uusien onkaloiden poraukseen kaksi miljoonaa dollaria. Siis kaksi miljoonaa. Mitä ihmettä sanon minä. Minkä kokoisesta aarteesta voi olla kyse, jos sen kaiveluun kannattaa satsata tällaisia omaisuuksia?

Pikku taustakaivelu selvitti asiaa. Varsinainen aarre ei ehkä sijaitsekaan maan sisällä. Laginat ovat oikeastaan löytäneet sen jo. He ovat nimittäin solmineet rahakkaan sopimuksen History Channellin kanssa.

Rick Lagina kuittasi viimeksi kuvatusta kaudesta yksinään kahden miljoonan tulot. Marty-veljellä taas ei ole muutenkaan pikkurahasta puutetta, sillä hän johtaa menestyvää viinitilaa.