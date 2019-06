Aina valmis kuin lukkari sotaan

Antenni

Mainosväen suhteellisuudentajun rajattomuus tai täydellinen puutos saavat minut usein hyvälle tuulelle. Esimerkiksi Flexbrow-sivusto myy taivuteltavaa kylpyhuonepeiliä, joka on kuulemma niin vaikuttava, että ”internet on mennyt sekaisin tästä tuotteesta”. Eihän moisen hehkutuksen edessä voi olla hymyilemättä. Voin ihan tarkastamatta ja varmuudella sanoa, että netti ei ole seonnut peilistä – Suomen MM-kullasta, Curly girl -metodista ja taas jostain avokadopastan seuraajasta se on voinut seota, mutta ei taivuteltavasta peilistä.

Mielikuvitusta ruokkiva on myös Subaru Foresterin mainos, jossa auton kerrotaan olevan ”varustettu joka tilanteeseen”. ”Ettäkö ihan jokaiseen”, sanon minä. Millähän varusteilla helpotetaan tilannetta, jossa kyydissä on ylivilkkaita pienokaisia, nalkuttava anoppi, yli-innokas apuohjaaja, ripuloiva koira ja oksentava takapenkkiläinen.

Tai miten auto reagoi tilanteeseen, joissa taivaalta sataa vettä, räntää, puunoksia, lehmiä, pikku-ukkoja ja laavaa. Tai mikä korjaa tilanteen, kun kuski saa sydänkohtauksen, takapenkillä tukehdutaan hampurilaiseen tai päälle ajaa rekka. Sekin kiinnostaisi, millaisilla varusteilla auto nujertaa sellaiset arkiset ongelmat kuin myöhästymiset ja syliin kaatuneen aamukahvin.

Ennen kaikkea olen innoissani siitä, että joku kehitti vihdoin auton eittämättä edessä olevaan zombisotaan ja Mad Max -henkiseen taistoon bensasta.