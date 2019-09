Aitaviesti on saatava olympialajiksi

Pakina

Miesten ja naisten tasa-arvo on edennyt vuosikymmenien saatossa mukavasti. Toki työtä on edelleen monella saralla, mutta naisten arvostus esimerkiksi urheilussa on nykyään aivan toista luokka kuin ennen vanhaan.

Kaikki kyllä muistavat Juha Väätäisen EM-kullat, mutta harvempi vaikkapa Riitta Salinin Euroopan mestaruuden, joka tuli jopa maailmanennätysajalla. Nykyään, kun miehetkään eivät kahmi kansainvälisissä kisoissa mitaleja, naiset saavat saman verran huomiota ja yhtä isoja otsikoita.

Suomen pika-aiturinaiset ovat koko kansan suosikkeja ja yleisurheilumme lähes ainoa valopilkku. Miksei kukaan vaadi aitajuoksuviestiä olympialajiksi? Siinä olisimme vahvoilla. Laji toki on olemassa, sillä juniorit juoksevat aitaviestejä vielä 19-vuotiainakin. Kyllä viestijuoksu onnistuisi aivan yhtä hyvin aikuisiltakin.

Parin viikon päästä alkavat yleisurheilun MM-kisat Dohassa. Sieltä ei kannata odottaa suuria, kaupungin nimikin kuulostaa pettyneen huokaisulta.

Yleisurheilussa suomalaisittain jännittävin kilpailu on vuotuinen Ruotsi-ottelu, jossa sentään yhä voitamme lajeja ja huonoinkin meikäläinen tulee vähintään kuudenneksi, ellei keskeytä.

Vuosituhannen alkupuolella olin kerran katsomassa ottelua paikan päällä Helsingin olympiastadionilla. Mieleen jäi erityisesti vieressäni istunut, herrasmiehenoloinen ruotsalainen. Hän oli pukeutunut siistiin, luonnonvalkoiseen palmikkoneuleeseen ja seurasi kilpailua viilipyttynä.

Siinä missä me ympäröivät suomalaiset olimme koko ottelun ajan ölisseet tyypillistä ööö-kannustusääntä, käytti ruotsalaismies vain yhden puheenvuoron. Kun naisten korkeushypyssä muut olivat muistaakseni jo lopettaneet, Ruotsin Emma Green vasta aloitti ja tietysti ylitti riman. Mies ponkaisi pystyyn, suoristi kätensä ja huusi hurra!. Sitten hillittynä istuminen jatkui.

Itsehillintä on taito, jota voi kehittää iän myötä. Tilaisuuksia harjoitteluun riittää esimerkiksi parisuhteessa.

Maanantaina kysyin mieheltä, onko hänellä tekemistä tiistai-illaksi ja jos ei, minulla on kiva ehdotus. Vastaus tuli salamana. Sen sijaan että olisi kohottanut riemuissaan käsivartensa ja huutanut hurra!, alkoi hän metelöidä.

– Ei! En VARMASTI lähde sieneen, en hetkeksikään, en millään ilveellä!

Negatiivinen asenne kumpusi kenties edellispäivän sieniretkestä, jolloin ajoimme 110 kilometriä ja saaliina oli vaivainen kourallinen kantarelleja.

En viitsinyt edes kertoa, että tällä kertaa mielessäni oli jotain aivan muuta hauskaa: pensasmustikoiden keräämistä puutarhatilalla. Menin yksin ja nautin noukkiessani luonnonrauhasta.

Välillä hihitytti toisella marjatilalla aiemmin kuultu tarina sorsista.

Eräs kesä oli ollut sateinen ja mustikkapensaiden väliin oli rankkasateen jälkeen päässyt kertymään vettä. Sorsat hoksasivat tilaisuutensa tulleen. Nuo ahnaat itsepoimijat uiskentelivat uomaa pitkin ja samalla huhmivat nokkiinsa mustikoita minkä ennättivät.

Lopuksi vitsi. USA:n presidentti Donald Trump ja Britannian uusi pääministeri Boris Johnson tapasivat. He joivat kello viiden teetä.

– Meilläpä on kuningatar, Johnson avasi keskustelun.

– Hän tekee tosi hyviä voileipiä, Trump kehui.