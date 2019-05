Alussa on tissiraivo

Kolumni

Ihmisen elämään on tyrkyllä monenlaista mahdollista raivoa. Sortteja riittää, vaikka juuri nyt on taukoa laturaivosta ja rakettiraivosta. Ympärivuotisuutta edustavat muun muassa ratti- ja liikenneraivo.

Kesällä vietetään paljon aikaa ulkona. Pihoilla ja mökeillä saattaa ilmetä rajaraivoa, jos naapurin naama tai toiminta ei miellytä. Kesä ajaa myös perinteiseen voikukkaraivoon. Se tosin tuntuu kesyltä verrattuna moderniin kotiloraivoon.

Kaupungissa kukkii parvekeraivo.

Yhä useamman asian voi hoitaa itsenäisesti netissä, mutta joskus on soitettava asiakaspalveluun, mistä voi seurata jonotusraivoa.

Edelleen on myös niitä tilanteita, jolloin on mentävä paikan päälle ja altistettava itsensä aularaivolle.

Kasvokkain tapaamisen mahdollisuutta voi silti kiittää. Se, että jonkin asian voi hoitaa vain verkossa, herättää helposti nettiraivoa.

Tarjousraivo kihoaa siitä, että tajuaa juosseensa hintojen perässä liian hiljaa.

Alkoholi kiihdyttää jotkut raivoihinsa. Kiivautta voi saada aikaan myös alkoholittomuus, olipa kyse sitten vaikuttavan aineen loppumisesta tai raivoraittiudesta.

Koiraraivon syyt on helppo ymmärtää, mutta yllättävin raivo, johon olen törmännyt, on pitsaraivo. Monilla on ehdottomia näkemyksiä siitä, millaista on oikea pitsa.

Ylilyönnin vaara on vasta grilliraivossa.

Perheeni vauvaa seuratessa olen tullut siihen tulokseen, että ihmisen ensimmäinen mahdollinen raivo on tissiraivo. Se kummunnee siitä, että imeväisikäisen mielestä maitoa tulee joinakin hetkinä liikaa tai liian vähän.

Tissiraivoa esiintyy myös vanhemmissa ikäryhmissä, mutta eri muodoissa. Tv:ssä saa huoletta näyttää väkivaltaa, mutta annas olla, jos siellä vilahtaa paljasta pintaa.

Julkisella paikalla imettäminen kirvoittaa someraivoa, tuota raivojen raivoa.